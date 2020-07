El español Fernando Alonso volverá a competir en el Mundial de Fórmula Uno dos temporadas después, en 2021.

El retorno de Alonso es posible gracias a la escudería francesa Renault, con la que ganó dos títulos mundiales, en 2005 y 2006.

El asturiano decidió marcharse de la F1 al concluir el 2018, acumulando 17 temporadas en la categoría reina del automovilismo. Durante ese tiempo tuvo un balance de dos títulos mundiales, 32 victorias, 22 ‘poles’ y 97 podios. Un retiro temporal que, como anunció Renault este miércoles, concluirá el próximo año.

Alonso sustituirá al australiano Daniel Ricciardo, quien ya anunció su marcha a McLaren. Este, a su vez, ocupará el puesto del español Carlos Sainz, quien firmó un contrato por dos temporadas para vestir de rojo Ferrari.

El piloto español, en el 2018, comunicó su decisión de marcharse de la Fórmula Uno a final de esa temporada. En la última carrera, el 25 de noviembre, dijo que era un “hasta luego” y no un “adiós”.

El bicampeón del mundo de F1 ha aprovechado estos dos años para embarcarse en otros y diversos retos en el automovilismo.

El asturiano se proclamó bicampeón del mundo del Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC). También venció dos veces en la mítica prueba de las 24 Horas de Le Mans con el equipo Toyota. Además, demostró su buen hacer en las competiciones de resistencia logrando la victoria en otra histórica carrera como las 24 Horas de Daytona.

Pero sin duda su gran aventura ha sido competir en el Dakar, el rally más duro del planeta. Alonso firmó una notable actuación en su debut, con Marc Coma de copiloto, acabando en la 13ª posición y rozando victorias de etapa.

Aunque su principal objetivo es lograr la ‘Triple Corona’, que consiste en vencer en el Gran Premio de Mónaco de F1 -lo logró en 2006 y 2007-, en las 24H de LeMans -2018 y 2019- y en las 500 Millas de Indianápolis del campeonato de IndyCar, donde acumula dos intentos fallidos. EFE

It’s official! @alo_oficial is back in F1 and will race for @RenaultF1Team in 2021 #F1 pic.twitter.com/O4zB2ckM0j