Joven intenta sentarse sin mascarilla al lado de un luchador de la MMA

Alain Ngalani. luchador de MMA radicado en Hong Kong, compartió un video en el que se ve impedir a un hombre sin mascarilla que se siente junto a él en el metro.

En el video se ve al atleta, de origen camerunés, mientras está sentado en el vagón del metro, con mascarilla en su cara y un libro en sus manos, cuando un joven, que no llevaba protección en la cara, intenta sentarse junto él.

Entonces Ngalani estira su pierna derecha y cubre todos los asientos de ese lado, cuando el joven sin mascarilla intenta sentarse a la izquierda, el luchador hace lo mismo, queda descuartizado sobre todos los asientos para que el joven no pueda sentarse a su lado.

«Si no llevas una mascarilla en el transporte público, ¡mantente alejado! No discutas conmigo», escribió el luchador de ONE Championship en su publicación.

Todo esto en medio de la pandemia de covid-19 que aqueja a la mayoría de países del mundo y que cusa estragos a niveles sociales, políticos y económicos.

Los expertos aseguran que una vacuna para terminar con la crisis está muy cerca de llegar y que los resultados que se obtuvieron en los estudios de Oxford cumplen con lo necesario para que esa inoculación sea considerada una vacuna definitiva.

Pero hasta que la vacuna llegue, lo mejor es quedarse en casa de ser posible, y si tiene que salir lo haga con mascarilla, mantenga el distanciamiento social y lave sus manos cada vez que llegue a su destino, puede ser su casa o su lugar de trabajo.