Kerlly Real ficha por el Valencia y jugará en primera división española

La futbolista ecuatoriana Kerlly Real hizo noticia este martes al conocerse oficialmente que fichará por el Valencia español.

Se trata de la primera futbolista ecuatoriana que jugará en la primera división del fútbol femenino español.

En diálogo con los medios oficiales de su nuevo club, Real mostró su emoción por este nuevo paso en su carrera deportiva.

“Estoy pasando por uno de mis mejores momentos personales, la emoción que tengo ahora mismo es única. Quiero agradecer a mi familia por ser las personas que me enseñaron valores importantes para no rendirme jamás. Son las personas que llevo en mi mente y mi corazón”, dijo Kerlly Real.

Sus agradecimientos también fueron hacia sus entrenadores, amigos y compañeras de fútbol. «Me enseñaron a forjar mi personalidad, mis alegrías también son las de ellos. Gracias al Valencia por ver mi trabajo y darme esta oportunidad”, recalcó la quiteña de 21 años.

“Dejaré cada gota de sudor por este nuevo equipo que me abre las puertas para hacer realidad uno de mis objetivos. El trabajo que muchas veces no se ve es el que te lleva a tener grandes cosas. Gracias a la constancia y entrega, que no han pasado desapercibidas, empiezo una nueva etapa y muy bonita”, afirmó.

La destacada del portal oficial de Valencia

En su portal oficial, Valencia destaca que Kerlly Real se desenvuelve como lateral o central diestra. «Es una futbolista que destaca por su recorrido y gran despliegue físico. La ilusión y garra están garantizadas con su llegada al VCF Femenino».

La joven defensa tiene una gran experiencia internacional defendiendo los colores de Ecuador. Destaca su participación en el Mundial de 2015 disputado en Canadá y en la Copa América de 2018 celebrada en Chile. Además de jugar en la selección absoluta ecuatoriana, ha sido una fija en las categorías inferiores durante sus años de formación.

Real llega tras jugar en el Córdoba CF de la segunda división de España.