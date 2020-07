La foto de Melania Trump con mascarillas que desata críticas

La primera dama Melania Trump intentó promover el uso de máscaras para enfrentar la pandemia de coronavirus, pero usuarios en Twitter la criticaron.

Principalmente por las políticas del presidente Donald Trump y su plan de reabrir abruptamente la economía.

“Incluso durante los meses del verano, por favor recuerda cubrirte el rostro y practicar distancia social”, señaló la PrimeraDama. “La precauciones que tomemos ahora significarán un otoño más seguro y saludable”.

Even in the summer months, please remember to wear face coverings & practice social distancing. The more precaution we take now can mean a healthier & safer country in the Fall. pic.twitter.com/80dGOWIyDJ