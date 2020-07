Los resultados provisionales de las pruebas clínicas de medicamentos que podrían ser eficaces para tratar a los pacientes de COVID-19 deberán llegan los próximos días a la Organización Mundial de las Salud (OMS) para su posterior validación.

Este viernes, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la OMS, se refirió al ensayo de solidaridad realizado por la ONU. Los estudios clínicos se basaron en analizar la atención estándar, el remdesivir, la hidroxicloroquina.

Asimismo, se analizan los medicamentos para el VIH lopinavir/ritonavir, y lopanivir/ritonavir combinado con interferón.

Casi 5.500 pacientes en 39 países han sido reclutados hasta ahora en el ensayo de Solidaridad. [dijo Tedros en una sesión informativa]

A principios de este mes, la OMS dejó de realizar pruebas de hidroxicloroquina, tras estudios que indicaron que no aportaba ningún beneficio para pacientes con COVID-19. No obstante, aún no se ha podido verificar si es eficaz como medicina preventiva.

A la par, 18 vacunas candidatas están siendo probadas en humanos aún sin resultados definitivos. Mike Ryan, jefe del programa de emergencias de la OMS, dijo que no sería prudente predecir cuándo podría estar lista una vacuna.

Fuente | OMS/Reuters