La vibra de los 80s

Las vibras que llegaron de los ochentas, sean un producto inconfundible de su década o clásicos atemporales, son sonidos que nunca nos cansamos de explorar.

¿Qué piensa cuando alguien menciona la música de los años ochenta?

Quizá su mente evoque el sonido de sintetizadores y el inconfundible resplandor de luces de neón; quizá piense en voces distorsionadas y en ritmos que parecen hechos para rutinas de ejercicio.

Esta fue la época en la que los sintetizadores se apropiaron de la música, en la que se pueden escuchar los primeros pasos de la música electrónica.

Aquella época en la que no había ninguna vergüenza en que la música y sus letras fueran over the top, en la que el pop y el rock se transformaron como nunca, el nacimiento del hip hop como lo conocemos…

En esta playlist que creamos con los mejores ritmos de los ochenta hay música así de sobra… pero también hay mucho más.

Hay canciones que son innegablemente de su época, como Valerie de Steve Winwood.

Pero también hay clásicos que se sienten atemporales, como Redemption song de Bob Marley.

Por cada canción que se siente producto de su momento, clásicos llenos de energía pop y sintetizadores como Julieth de Robin Gibb y Super trouper de ABBA.

Existen también sonidos que se escapan a la expectativa, como las baladas de rock de The Police y la exploración electrónica de Orchestral Manoeuvres in the Dark.

Escuche esta playlist en:

Sobre nuestras playlists…

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: estudio, meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí