Liga recuerda 11 años de la primera Recopa Sudamericana

El jueves 9 de julio del 2009 quedó marcado en la historia de Liga Deportiva Universitaria como su segundo título internacional.

En esa fecha, los albos alzaron la Recopa Sudamericana tras derrotar a Inter de Brasil, que llegaba como campeón de la Copa Sudamericana. segunda vez con un título internacional: la Recopa Sudamericana.

Todo apuntaba a una fiesta alba. Gracias a un triunfo en Brasil y un Claudio Bieler inspirado, los de Ponciano se atrevían a soñar. Pese a contar con nombres como Taison, D’Alessandro y Guiñazú, Inter sucumbió y Liga festejó.

Los goles llegaron

Corría el minuto 9’ del encuentro, Vera cobró un tiro de esquina para que Espínola aparezca y marque de cabeza el primer tanto. Al minuto 40, Paúl Ambrossi enganchó por izquierda y colocó un centro preciso al goleador Claudio Bieler. El argentino-ecuatoriano llegó y marcó el segundo con cabeza.

En la segunda etapa, el paraguayo Enrique Vera apareció para rematar con la zurda y marcar el tercer tanto. Casa Blanca era una fiesta completa, el «Yo te Daré» se escuchaba en los cuatro puntos cardinales y Liga bordaba su segunda estrella dorada en el pecho.

Fossati recuerda el triunfo

El director técnico uruguayo, Jorge Fossati, recordó los 11 años de la obtención de este título para Liga Deportiva Universitaria.

En diálogo con Radio La Red, el técnico uruguayo recordó su paso por el club ecuatoriano. “En el 2004 me fui a la selección uruguaya por sentimiento, no podía decir que no. Fui con la autorización de Rodrigo Paz pero con el compromiso de regresar cuando Liga me necesitara. En el 2009, había salido de selección qatarí y Liga me necesitaba», dijo Fossati.

«Para mí era un difícil reto dirigir al equipo que venía de conseguir la primera Copa Libertadores para el fútbol ecuatoriano. Pero volví porque tengo palabra y porque me gustan los desafíos”, afirmó.

Sobre las finales, Fossati dijo que “Éramos un equipo de mucha personalidad. Allá les dejamos hacer el desgaste a ellos y fuimos muy inteligentes. Pudimos convertir y venimos con esa ventaja a Quito. Acá no nos relajamos, tomamos los recaudos necesarios y goleamos. Ganamos inobjetablemente”, enfatizó el histórico entrenador de la U.