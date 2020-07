Liga aclara rumores sobre salida de Antonio Valencia

El Presidente de la Comisión de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria, Esteban Paz confesó su pesar por la salida de Luis Antonio Valencia. “Esta situación me deja un vació enorme porque logré profundizar mi relación con Antonio; conocí a un gran jugador y una espectacular persona”, afirmó el máximo dirigente de los albos en Radio La Red.

Paz fue enfático al asegurar que no fueron problemas económicos los que alejan al volante amazónico de las filas universitarias: “No se va por plata, no se va porque Liga no le pagó. Antonio llegó a pedir que no se le pague su sueldo, para que Liga pueda solventar la mayor cantidad de obligaciones posibles. Se va por razones personales y yo las entiendo. El malestar de su familia por la pandemia se ahondó y él tomó la decisión rápido y determinádamente”.

“Sólo quiero agradecer a la persona y al jugador, por venir a Liga, por confiar en nosotros. Lo único que podemos hacer es desearle lo mejor, porque Antonio aún tiene mucho que ofrecer y por eso tiene muchas ofertas para continuar su carrera. Se que le va a ir muy bien donde sea que vaya”, afirmó Paz.

Pablo Repetto afirma que Valencia era un ‘Plus’ para Liga

Por otra parte, Pablo Repetto, director técnico de Liga Deportiva Universitaria manifestó en rueda de prensa su opinión sobre la salida de Valencia.

Indicó que es un golpe muy fuerte pero que deja una enseñanza en el equipo. Agrega que será difícil suplirlo, pero que ya está trabajando para que el equipo cubra esa ausencia.

Afirmó que tener a Antonio Valencia en Liga le daba un sitial internacional al club: “Jugar la Copa con él con su trayectoria nos daba un plus diferente. Nos duele su salida pero el grupo está fuerte y convencido en las soluciones que de ahora en más se verán en cancha”.

Sobre nuevos fichajes dijo que se reunirá con la directiva para analizar en este momento la posibilidad de que exista un movimiento en el mercado de pases: “La situación es complicada. No lo descarto pero tampoco me ilusiono”, señaló el DT de la U.

Diego Castro desmiente colapso económico de Liga

Diego Castro, directivo de Liga Deportiva Universitaria, también conversó con La Red sobre la salida de Antonio Valencia.

«Es una pena que un jugador de la categoría de Antonio ya no esté. Será difícil suplir su ausencia pero Pablo tendrá jugadores deseosos de ganarse la titularidad», señaló el directivo de los albos.

Desmintió que Liga haya tenido problemas en su economía como lo mencionaron medios digitales. «Es una mentira que estamos colapsados en nuestra economía como lo aseguran por ganar notoriedad en base a mentiras. Antonio se va en común acuerdo como trascendió el comunicado”, insistió.

Sobre Jefferson Orejuela, indicó que es un jugador que le fue bien en Liga. “Está en el país por asuntos personales, tengo entendido que podría llegar a Barcelona pero en Liga en este momento contratar a jugadores es muy complicado”, finalizó.