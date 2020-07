Marc Márquez sufrió un accidente por el que tuvo que ser operado

Marc Márquez, seis veces campeón mundial de Moto GP, sufrió una caída en la primera carrera de la temporada en España que le provocó una lesión por la que tuvo que ser operado.

La caída fue registrada en video y el accidente le provocó la fractura del hombro derecho. La caída de Marc Márquez fue calificado como escalofriante por los usuarios de redes sociales.

😱 @marcmarquez93 will undergo surgery after this horrendous crash at Jerez!



We wish the world champion the very best in his recovery! 💪#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/BOSmDo7dfG