Mary Kay Letourneau falleció a los 58 años de edad

Mary Kay Letourneau fue acusada y condenada a prisión por violar a uno de sus estudiantes de 12 años de edad en la década de 1990 y los medios reportaron hoy la muerte de la mujer a los 58 años de edad.

Luego de cumplir su condena de siete años de cárcel, Mary Kay Letourneau se casó con el joven y concibieron dos hijas.

Según RT, » La mujer tuvo dos hijas con de su exestudiante, salió en libertad en 2004 y al año siguiente se casaron. La historia de los encuentros sexuales entre ambos fue centro de un gran escándalo en EE.UU., pero Fualaau y Letourneau afirmaron que se amaban».

#BREAKING: 58-year-old Mary Kay Letourneau has died of Stage 4 colon cancer. The former Seattle teacher was convicted in 1997 of 2nd-degree rape of a child after admitting to having a sexual relationship w/ her 6th grade student Vili Fualaau. She was 34, he was 12-years-old (1/2) pic.twitter.com/oJk4TYsdsf