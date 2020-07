Mike Perry golpeó a un hombre en un restaurante de Estados Unidos

Mike Perry es un luchador de la UFC que se vio envuelto en una polémica tras protagonizar un video en un restaurante de Lubbock, Texas, Estados Unidos.

En el clip se ve a Mike Perry mientras es escoltado hacia las afueras del restaurante entre pedidos de los otros clientes para que el luchador se marchara.

En medio del pasaje, del que ningún medio internacional menciona el origen, Perry pregunta si alguien llamó a la Policía, luego se lo ve más agresivo.

Según RT, » Tras esto, agredió a un hombre mayor, noqueándolo con un fuerte golpe en la cara. Además, se lo puede escuchar infiriendo insultos racistas varias veces mientras pedía a los presentes que lo dejaran en paz«.

Mike Perry in a bar fight last night over someone “touching him”.



This is pretty disgusting behaviour from a UFC calibre fighter. Acting like a complete child. pic.twitter.com/ZAuxZTtXtW