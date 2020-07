El Directorio de la Asociación de Fútbol No Amateur de Chimborazo, ‘Afnach’, se ratificó en la destitución de la titular del Olmedo de Riobamba, Ing. Mayra Argüello.

Trascendió que la afectada incumplió las solicitudes hechas por Afnach para validar la «reelección» del pasado octubre de 2019.

Así, al carecer del sustento documental la removió del cargo de manera inmediata. Afnach también advirtió de supuestas irregularidades en el manejo del equipo.

Gustavo Torres, presidente de la Asociación de Fútbol de dicha provincia, en una rueda de prensa, ratificó la postura del ente. Así, declaró en acefalía al Ciclón de los Andes.

Torres indicó que la destitución de Argüello se da en el marco de las leyes. Además, mencionó la existencia de irregularidades, como por ejemplo, el no pago de multas impuestas desde el 2018.

Mientras se proceda a una nueva convocatoria para elecciones de directiva de Olmedo, la presidencia del cuadro riobambeño tendrá una persona encargada.

Torres indicó que «Por motivos de fuerza mayor tenemos que hacer elecciones por el bien del ídolo de Chimborazo. Esperemos que la FEF también nos ayude con lo que vamos a ingresar para que nos autorice y nosotros proceder a elecciones».

«Cuando se llevaron a cabo las elecciones en Olmedo, estuve presente y realice el pedido por escrito para que me envíen las actas de lo efectuado pero no he tenido respuesta alguna», acotó.

Respecto a la deuda, Torres sostuvo: «La Dirigencia de Olmedo mantenía una deuda de USD 38.000, cancelaron USD 10.000. De mutuo acuerdo quedaron en cumplir pagos a 24 meses y solo han pagado 8 cuotas. Resta aún USD 28.000 más intereses, se les ha pedido que cumplan y no se han acercado ni a conversar.

