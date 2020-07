Pacientes con cáncer realizan trámites durante meses para obtener carnés

Pacientes con cáncer claman por la entrega de carnés de discapacidad

Ellos aseguran que no los necesitan para comprar autos de lujo, pero que les serviría para pagar la mitad de la tarifa en los buses.

Este es el caso de Ana Cobos, que hace cuatro años le negaron su pedido para obtener el carné de discapacidad, ella tiene cáncer de mama y le amputaron uno de sus senos.

Hoy se siente indignada ante tantos casos de autoridades que los han obtenido de forma irregular y sin ninguna traba.

“El médico general me dijo que no me puede dar el carné de discapacidad, porque tengo mis extremidades y tengo mis ojos”

Señala Ana Cobos