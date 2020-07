Paraguay posterga reanudación del fútbol por COVID-19 en tres clubes

El torneo Apertura de Paraguay, que debía reanudarse este viernes, fue postergado «al menos hasta el miércoles 22 de julio».

Así, los cuatro meses de espera continuarán debido a la detección de varios casos de coronavirus en tres equipos, informó la Asociación Paraguaya de Fútbol.

La medida se divulgó tras la reunión de la APF y horas después de que la autoridad futbolística anunciara la suspensión de tres partidos.

Los casos de COVID-19 se dieron en los equipos de la primera división del fútbol de Paraguay 12 de Octubre, San Lorenzo y Guaraní.

Otra de las medidas adoptadas por la APF consiste en el inicio de una nueva ronda de pruebas de COVID a jugadores, técnicos y directivos que estuvieron en contacto con los afectados.

Las pruebas serán también extensivas a los árbitros que toman parte en la competición.

Estas medidas se encuadran en la «determinación firme de evitar que el desarrollo de nuestra competición futbolística sea una vía de propagación de la pandemia».

El ente señaló que la novena jornada, queda postergada «al menos hasta el miércoles 22», a la espera de que se divulgue la reprogramación.

Nuevas pruebas

Tras ese comunicado, el Guaraní informó que jugadores y cuerpo técnico y logístico del equipo fueron sometidos a las pruebas del coronavirus. Además, el estadio y las oficinas serán desinfectadas.

Los partidos iniciales suspendidos son: General Díaz vs San Lorenzo, este viernes; Guaireña vs Guaraní y Sol de América vs 12 de Octubre, el sábado.

La APF no detalló el número de casos detectados en los tres equipos. No obstante, algunos medios locales informaron que el más afectado es 12 de Octubre, de la ciudad de Itauguá, con unos 35 casos.

Según algunos medios, los contagios se habrían producido durante un asado que celebraron miembros del club, jugadores y directivos.

Paraguay tiene 27 muertes a causa del coronavirus, las dos últimas registradas este jueves, y unos 1.900 positivos.

El país sudamericano se encuentra en la fase 3 de la cuarentena, que se prorrogó hasta el 19 de julio.