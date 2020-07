Paris Hilton anunció sus planes para postularse a la Presidencia de EE.UU.

Días después de que Kanye Wets, esposo de Kim Kardashian, anunciara sus intenciones de participar en las elecciones, Paris Hilton hizo lo mismo y reveló sus ideas para ser la mandataria de su país.

La multimillonaria Paris Hilton, de 38 años de edad, subió un video a sus redes sociales en donde responde algunas preguntas sobre su intención política mientras viste una camiseta que dice «Paris para Presidente».

Una de las preguntas que le hacen es quién será su binomio electoral a lo que Paris Hilton responde que «Rihanna, es hermosa y talentosa, creo que será una gran vicepresidenta», dijo la rubia estrella del espectáculo.

Según Yahoo, » La también empresaria, modelo y actriz aseguró que la Casa Blanca y la Oficina Oval necesitan un cambio: Casa Rosada y Oficina Acorazonada, pasaría ella a nombrarlas. «Después de mucho pensar y considerar, he decidido que la Oficina Oval necesita una redecoración y un toque femenino», escribió en Twitter«.

After a lot of thought and consideration. I’ve decided the Oval Office needs some redecorating and a woman’s touch. ✨👸🏼💅🏻✨ #ParisForPresident ⚡️ pic.twitter.com/JxtPTSQ8C2