Rana colombiana llegó a Gales viajando en un cargamento de plátanos

En u supermercado de Llanelli, Reino Unido, los trabajadores encontraron una exótica rana colombiana que estaba entre la carga de plátanos que llegó desde el país sudamericano.

Los medios locales reportan que para llegar hasta Gales desde Colombia, la rana tuvo que hacer un viaje de 8 000 kilómetros y entró en un proceso de ralentización de su metabolismo, algo que los anfibios son capaces de hacer para sobrevivir sin comer ni beber durante mucho tiempo.

Según RT, «La rana, que recibió el nombre de Asda, por el supermercado donde fue descubierta, fue luego trasladada al centro para animales exóticos Silent World To You, y la instalación creó un clima húmedo para el anfibio, además de realizarle un pedido especial de grillos».

Los expertos estiman, por causas obvias, que la rana puede pertenecer a la especie ‘platanera’, pero aún así no se animan a decirlo con certeza pues clasificar a estos animales en sus especies es complicado.

Gemma Cooper, de la Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA, por sus siglas en inglés), explicó que las ranas y otros anfibios pueden ‘apagar’ sus cuerpos para sobrevivir en condiciones extremas y agradeció a los trabajadores de la tienda por mantener a esta pequeña rana sana y salva.

Dos trabajadores del supermercado se encargaron de todo, uno de ellos localizó a la rana y el otro la llevó a su casa y la mantuvo a salvo hasta que pudiera contactarse con los expertos .

