Reducción de estudiantes extranjeros impactará universidades

Las universidades estadounidenses se están preparando para enormes reducciones en las matrículas de extranjeros.

Los ingresos se verán más deprimidos por una decisión federal de retirar las visas a los estudiantes extranjeros que no asistan a universidades.

“Estudiantes activos actualmente en Estados Unidos inscritos solo en cursos virtuales deberán salir del país o hacer otros arreglos, como transferirse a una universidad con clases presenciales, para mantener un estatus legal”, afirmó en un comunicado el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Consecuencias migratorias

“De lo contrario, podrían afrontar consecuencias inmigratorias incluyendo, pero no limitada a, el inicio de procesos de deportación”, indica el comunicado de ICE.

“La normativa de hoy… es dañina para los estudiantes extranjeros y pone su salud e integridad, y la de toda la comunidad educativa, en riesgo”, dijo Esther Brimmer, directora ejecutiva de NAFSA, la Asociación de Educadores Internacionales.

“La pandemia del COVID-19 en Estados Unidos sigue siendo impredecible, y a las instituciones se les debería confiar con la autoridad para tomar decisiones correctas para sus recintos basadas en sus circunstancias locales”, dijo Brimmer, en un comunicado.

“Esto es aterrador”, tuiteó Aaron Kirkpatrick, de Irlanda del Norte, un candidato a doctorado en la Universidad Baylor, de Texas.

“Yo no pude ir a casa para renovar mi visa F1 porque las embajadas están cerradas por la pandemia. Y si me obligan a irme, posiblemente no me van a permitir volver a entrar”.

Reducción de matrículas

En mayo, un reporte del Instituto Internacional de Educación, indicó que 88 por ciento de casi 600 instituciones que respondieron anticipan una reducción de las matrículas de estudiantes universitarios extranjeros durante el año escolar 2020-2021 debido a la pandemia.

Setenta por ciento de esas instituciones dicen anticipar que algunos estudiantes internacionales no regresarán a sus recintos en persona en el otoño del 2020.

Tres cuartas partes de las universidades están dando a los estudiantes la opción de diferir su participación en clases presenciales.

Esta opción aplica para la primavera o el otoño del 2021.

Y mientras muchas universidades están apresurándose a preparar una estrategia para atraer de nuevo a los estudiantes y mantenerles seguros, la mitad dice que ofrecerán a los estudiantes cursos virtuales en el otoño.

Si ICE hace cumplir su normativa, esos estudiantes tendrán que retirarse.

“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)aún proveerá flexibilidad a las universidades y los estudiantes no inmigrantes”, indicó el Programa de Estudiantes e Intercambio, en un comunicado de seguimiento de ICE.

“Pero en la medida en que muchas instituciones en todo el país reabren sus puertas, DHS deberá reiniciar las protecciones cuidadosamente balanceadas por las regulaciones federales”.

