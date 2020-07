En el mes en el que celebramos uno de los ritmos más influyentes de la música contemporánea, ¿por qué no dejarnos llevar por su ritmo y disfrutar del verano con sus sonidos?

Este verano empezó con la celebración del Día Internacional del Reggae: una fecha para conmemorar ese ritmo que pasó de ser el legado musical de África que sonaba por las calles de Kingston, con sus bajos pronunciados y su percusión pegajosa y sus letras que hablan de problemáticas sociales, a ser una de las influencias más grandes del mundo musical.

Fue el ritmo que permeó todos los aspectos de la música, desde los éxitos de Eric Clapton hasta los beats en las canciones de Snoop Dogg.

Desde ser una influencia sutil en canciones como Walking on the moon de The Police, hasta ser base para los sonidos de The Specials en canciones como Vote for me.

Reggae para el verano

Ya que no podemos ir a la playa y disfrutar del sol y el mar, al menos traigamos el ritmo tropical a la sala de nuestras casas este verano.

No tiene que buscar muy lejos para hacerlo: hemos creado una playlist que reúne los sonidos de Jamaica y el mundo.

Es una colección que reúne a algunos de los pioneros del género como la leyenda Bob Marley, cuya canción No woman no cry de hecho recibió un nuevo video musical por el Día Internacional del Reggae.

O la banda británica UB40, así como están algunos de los artistas que tomaron los elementos del reggae para crear nuevos sonidos, como Amy Winehouse y los Rolling Stones.

Hay una gran variedad de estilos y voces por descubrir en el amplio mundo del reggae, y tenemos todo el verano para dejarnos llevar por esta música.

Escuche esta playlist en:

Sobre nuestras playlists…

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: estudio, meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí