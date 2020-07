Rescatan a 2 niños de edificio en llamas en Francia

Dos niños escaparon de un departamento en llamas en la ciudad de Grenoble, en el sureste de Francia, saltando desde una ventana en un tercer piso y siendo atrapados por personas abajo.

La prensa local informó el miércoles que los hermanos, de 3 y 10 años, salieron ilesos por la caída, pero que posiblemente inhalaron humo.

Las imágenes del dramático rescate del martes mostraron que uno de los hermanos fue arrojado desde una ventana que estaba a unos 10 metros de altura mientras las llamas envolvían un balcón y salía humo negro.

A gritos de los espectadores, el hermano mayor salió por la ventana y se dejó caer a los brazos de los rescatistas reunidos debajo.

Los niños fueron hospitalizados junto con otros 17 residentes del edificio, según medios franceses.

Cuatro de las personas que atraparon a los niños también fueron hospitalizadas para verificar si se habían lesionado por el impacto al recibir a los menores.

Uno de los rescatistas voluntarios, Athoumani Walid, de 25 años, estudiante en Grenoble, se fracturó una muñeca. Escuchó gritos y salió a investigar después de ver las llamas desde su apartamento. Con otras cuatro personas, intentó ayudar de inmediato.

“No sabíamos qué hacer, pero caminamos hasta el apartamento que estaba en llamas”, dijo Walid a The Associated Press el miércoles. “Queríamos romper la puerta, pero no fue posible”.

Así que regresaron por la escalera y le gritaron a los niños que brincaran hacia sus brazos.

Aunque Walid inicialmente temía por los niños, “cuando saltaron, el miedo desapareció, lo que importaba era atraparlos”, dijo.

Walid espera que el rescate cambie las percepciones de las personas del barrio de Grenoble, en Villeneuve, donde hay una gran población de inmigrantes.

Eric Piolle, el alcalde de Grenoble, felicitó a los vecinos por el rescate y subrayó la “tradición de solidaridad y ayuda mutua” de la ciudad.

En mayo de 2018, un joven migrante maliense rescató a un niño que colgaba de un balcón y se le otorgó la ciudadanía francesa.

Un video del rescate mostró a Mamoudou Gassama, de 22 años, trepando por cuatro pisos del edificio de apartamentos en apenas unos segundos para rescatar al niño, mientras la gente le aplaudía.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al edificio, el menor ya estaba a salvo.