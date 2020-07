Segunda caminata espacial en una semana en la EEI

Los astronautas de la NASA Chris Cassidy y Robert Behnken salieron este miércoles de la Estación Espacial Internacional.

Es la segunda de dos caminatas espaciales en que deberán reemplazar baterías en el exterior del complejo.

Cassidy y Behnken iniciaron la caminata espacial a las 7:13 de la mañana, hora del este en Estados Unidos, y podrían invertir hasta siete horas en la misión.

Es la octava caminata espacial para cada uno de los astronautas y la 229 de construcción y mantenimiento de la Estación Espacial, informó la NASA.

As we approach orbital nighttime, @Astro_SEAL and @AstroBehnken are wrapping up a successful spacewalk, completing numerous get ahead tasks. pic.twitter.com/TCtYhzpjdH