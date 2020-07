Trump cree que el coronavirus desaparecerá en algún momento

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, volvió a referirse al tema del coronavirus y lo hizo en una rueda de prensa ante varios medios de comunicación.

Cuando se refirió al tema, Trump dijo que cree «que el coronavirus simplemente desaparecerá en algún momento». También dijo que la vacuna contra el COVID-19 no se hará esperar mucho tiempo y que Estados unidos trabajaba para obtener una inoculación definitiva.

«»Creo que vamos a estar muy bien con el coronavirus. Creo que en algún momento eso simplemente desaparecerá, espero», dijo Trump en declaraciones a Fox Business, agregando que opina que «muy pronto tendremos una vacuna»», publica RT.

La pandemia de COVID-19 sigue causando estragos a nivel social y económico en la mayoría de países. La única solución para el problema es la obtención de una vacuna.

Trump ludicrously claimed to Fox Business just now that "I think we're gonna be very good with the coronavirus. I think that at some point that's going to sort of just disappear, I hope." (The virus will not disappear on its own.) pic.twitter.com/ZkLtjKUEDu