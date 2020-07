El Al Sadd anunció este domingo la renovación de Xavi Hernández, que seguirá siendo el técnico del equipo catarí la temporada 2020/21.

En un comunicado difundido en su página web, el Al Sadd confirmó la continuidad del catalán en su banquillo. Xavi Hernández inició su trayectoria como entrenador en la temporada 2019/20 y conquistó dos títulos, la Supercopa y la Copa de Catar.

«Estoy feliz de renovar mi contrato con el Al Sadd», manifestó el exfutbolista del Barcelona, club al que se le sigue vinculando como candidato a sentarse en su banquillo.

Xavi Hernández explicó que está trabajando con la dirección del Al Saad en la renovación de Akram Afif y en la contratación de jugadores extranjeros para reemplazar a Gabi y a Marco Fabián.

Esta renovación llega días después que Xavi, excapitán de Barcelona declarara que sueña con dirigir al elenco en el que nació al fútbol.

Sin embargo, que Xavi haya renovado no significa que las puertas están cerradas para una salida hacia la tienda azulgrana.

En su nuevo contrato con Al Sadd, el español impuso una cláusula liberatoria que le permitirá regresar al Barca si este llegase a llamarlo. Las probabilidades aumentan si se toma en cuenta que el actual estratega, Quique Setién, no tiene la mejor de las relaciones con el club catalán.

La decisión de Hernández deja en claro que no ha desistido de su meta, dirigir al Barcelona.

De momento, Xavi cumple con las sesiones de entrenamiento con su equipo de cara al reinicio de la temporada catarí, pactada para el próximo 24 de julio. El Al Sadd se medirá ante el Al Khor en el estadio Jassim Bin Hamad Stadium (Doha), por la jornada 18 del torneo.

OFFICIAL: Al-Sadd renew Xavi’s contract to continue as manager for the 2020-21 season https://t.co/HMrRwus7bX #AlSadd pic.twitter.com/bfpajhoXu2