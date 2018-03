Ayuda Animal

Quasi es un perro de raza pastor alemán, que fue abandonado por su anterior dueño debido a una extraña enfermedad que sufre en su columna.

Este simpático perrito padece del síndrome de columna corta, lo cual provoca que se le forme una joroba.

Al notar su deformidad, su anterior dueño decidió dejarlo botado en las calles de Estados Unidos.

La imagen de Quasi recorrió varios sitios de internet hasta que fue recogido por la fundación Secondhand Hounds, ahí se le realizó varios estudios para dar con una solución ante su enfermedad.

Esta fundación creó una página de facebook, llamada Quasi The Great, para que todos conocieran la triste historia de este perrito y alguien lo pueda adoptar.

Esta iniciativa dio frutos, cuando una familia en Minnesota decidió adoptarlo.

Ahora Quasi ya tiene una familia que lo quiere y lo va a cuidar hasta el final de sus días.

Quasi is out of surgery & doing great! He says THANK YOU to everyone who sent him well wishes & donations! pic.twitter.com/ks7lVdrElq

— Secondhand Hounds (@SHHAnimalRescue) 1 de febrero de 2016