Ayuda Social

Peter Mayhew, actor que interpreta al personaje “Chewbacca” en las películas de “La Guerra de las Galaxias”, es el creador de esta inicitiva.

Su fundación emprendió el proyecto “Venezuela Benefit Coin 2018” en donde cualquier persona puede donar entre $10 y $50 dólares.

Los fondos son destinados a la ONG “Ponte en sus Zapatos”, la misma que ofrece alimentos a niños de escasos recursos económicos.

Además, la persona que colabore recibirá una moneda que tiene el mapa de Venezuela y los pies de Chewbacca.

“La Fundación Peter Mayhew desafía la ejecución de monedas que beneficien a los niños hambrientos en Venezuela terminará pronto. $10 dólares pueden alcanzar a conseguir 200 comidas calientes para niños. Cada moneda ayuda.” dice en la cuenta de Twitter de Mayhew.

The Peter Mayhew Foundation Challenge Coin run benefiting hungry kids in Venezuela will be ending soon. A $10 coin can get 200 kids a hot meal. Every bit helps. Cheers. https://t.co/VS3aanEkiF

— Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 5 de junio de 2018