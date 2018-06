Científicos de la Universidad de Rockefeller de Nueva Yoprk, Estados Unidos, lograron juntar células humanas y un embrión de pollo.

Los medios internacionales calificaron al resultado como una quimera y los reportes aseguran que luego de la fusión de las células, se presenció el desarrollo de un segundo centro nervioso y de hecho una estructura espinal.

The #BrivanlouLab has shown for the first time that a small cluster of cells in the human embryo dictates the fate of other embryonic cells. The discovery of this developmental “organizer” could advance research into many human diseases. https://t.co/JorCK77oTy pic.twitter.com/Faxf7VGx08

