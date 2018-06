Cine y Cultura

No hay “Spoiler”. Este fin de semana se estrenó una de las películas más esperadas, “Avengers, Infinity War”.

Se trata de una cinta de superhéroes que llega cargada de acción, docenas de personajes, múltiples locaciones, complejas relaciones y muchas batallas, todo esto dentro de un fin común: Evitar que Thanos obtenga las seis Piedras del Infinito.

Dentro de la película podrás ver en acción a todos los personajes del Universo Marvel, entre ellos Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson (Black Widow), Mark Ruffalo (Hulk) y Benedict Cumberbatch (Dr. Strange).

Junto a ellos aparecen las estrellas de los Vengadores, los Guardianes de la Galaxia, de Wakanda e inclusive ” Spider-Man (Tom Holland).

Seis piedas del infinito

Empecemos por la pregunta que Stan Lee ha planteado a todo el mundo. ¿Si pudieras tener una de las seis piedras del infinito, cuál sería y por qué?

If you could possess any of the six Infinity Stones, which would it be and why? #AvengersInfinityWar pic.twitter.com/KPGmyRv9tT

— stan lee (@TheRealStanLee) 28 de abril de 2018