Anthony Bourdain, el famoso presentador, chef y escritor, falleció a sus 61 años.

CNN anunció la triste noticia través de un comunicado.

“ÚLTIMA HORA: Anthony Bourdain de “Parts Unknown” de CNN está muerto. El chef, narrador y anfitrión ganador de un Emmy se ha suicidado a la edad de 61, CNN confirma” dice el tweet de la agencia de noticias.

BREAKING: Anthony Bourdain of CNN’s “Parts Unknown” is dead. The chef, storyteller and Emmy-winning host has committed suicide at age 61, CNN confirms https://t.co/kUSmSJZXNm pic.twitter.com/VyZyfh5my2

“Anthony Bourdain, el chef y narrador dotado que llevó a los espectadores de televisión alrededor del mundo para explorar la cultura, la cocina y la condición humana durante casi dos décadas, ha muerto. Tenía 61.” dice otro tweet publicado por CNN.

Anthony Bourdain, the chef and gifted storyteller who took TV viewers around the world to explore culture, cuisine and the human condition for nearly two decades, has died. He was 61. https://t.co/eqFL2anGf4 pic.twitter.com/vUvIZ0QIVg

— CNN (@CNN) 8 de junio de 2018