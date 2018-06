David Joyner, actor de 54 años, es quien dio vida a Barney el Dinosaurio, hace revelaciones de su paso como el personaje sensación de los niños.

La serie terminó hace 16 años, y ahora Joyner cuenta su experiencia que califica como algo bueno en su vida.

El actor dice que sudaba mucho y que tenía problemas para moverse con el traje, que pesaba 30 kilogramos y llegaba hasta los 50 grados centígrados. Para poder caminar el actor tenía dentro un par de zapatillas que se calzaba con total normalidad.

Además cuenta que cuando la boca del dinosaurio estaba cerrada, el actor no podía ver nada y para lidiar con ello entrenaba en su casa caminando con los ojos cerrados.

