Olimpiadas Río 2016

En la prueba de 10 Km de aguas abiertas, Aurelie Muller protagonizó un hecho insólito que causó polémica entre la organización y representantes de Francia.

Aurelie Muller ganó la competencia, pero tras un reclamo luego del final, los jueces decidieron descalificarla, por una supuesta trampa sobre los últimos centímetros del trayecto en el agua.

¿Qué pasó? Al parecer Aurelie Muller se habría impulsado sobre la humanidad de la italiana Rachele Bruni para adjudicarse la medalla dorada.

Según el portal Yahoo, “Por este hecho los organizadores la sancionaron y beneficiaron a una brasileña, que se subió al podio”. La efectiva brasileña que entró al podio es Poliana Okimoto, quien ganó la séptima medalla para Brasil.

French swimmer stripped of her title after GRAPPLING Italian competitor in water marathon https://t.co/JbKA4DWfHf pic.twitter.com/KkAJz9kule"

