Destacados

January Neatherlin, Una mujer que administraba un centro de cuidado infantil, en Bond, Estados Unidos, estaba acusada de drogar a los niños para poder asistir al gimnasio y a sesiones de bronceado.

La acusada, de 32 años de edad, administró la guardería durante cuatro años y mintió a los padres de los niños al decirles que tenía un título de enfermería.

Según el portal RT, ” La condenada, de nombre January Neatherlin, se declaró culpable de once cargos de maltrato criminal en primer grado, así como de asalto en tercer grado”.

Las investigaciones recurrieron a testimonios de una ex compañera de cuarto de la mujer y de un exnovio. Las autoridades determinaron que ” a mujer administraba melatonina a siete menores para inducirles el sueño entre las 11 y las 14 horas, al mismo tiempo que les decía a los padres que no retiraran a sus hijos en ese horario para no interrumpir la ‘siesta’ de los pequeños”, según RT.

Neatherlin, fue detenida el año pasado y la Fiscalía solicitó para ella 35 años de prisión, pero la pena fue reducida porque la acusada aceptó ser culpable de los cargos y hoy la mujer fue sentenciada a 21 años tras las rejas.