“Coco”, la conmovedora aventura de un niño mexicano que aprende la importancia de honrar a sus ancestros tras quedar atrapado en una maravillosa Tierra de los Muertos, ganó el domingo los premios Oscar a la mejor cinta animada y la mejor canción original.

La cinta de Disney Pixar, una de la producciones más grandes de Estados Unidos con un elenco mayoritariamente latino, tuvo impacto entre un público poco acostumbrado a ver su cultura retratada de una manera tan precisa y conmovedora en la gran pantalla. En México, la nación donde sus realizadores encontraron toda la inspiración para realizarla, se convirtió en la película más taquillera de la historia.

“Con ‘Coco’ tratamos de avanzar hacia un mundo donde todos los niños pueden crecer viendo personajes en las películas que se ven y hablan como ellos”, dijo el director Lee Unkrich durante su discurso de aceptación. “La gente marginada merece sentir que pertenece, la representación es importante”.

El director dijo que el mayor agradecimiento era para el pueblo de México por sus “hermosa cultura y tradiciones”.

Estos son los ganadores de los Premios Oscars 2018:

Mejor película – La forma del agua

Mejor director – Guillermo del Toro

Mejor actor – Gary Oldman

Mejor actriz – Frances McDormand.

Mejor actor de reparto – Sam Rockwell

Mejor actriz de reparto – Allison Janney

Mejor película de habla no inglesa – Una mujer fantástica

Mejor guion original – Déjame salir

Mejor guion adaptado – Call Me by Your Name

Mejor película documental – Ícaro

Mejor corto documental – Heaven Is A Traffic Jam On The 405

Mejor montaje – Dunkerque

Mejor dirección de fotografía – Blade Runner 2049

Mejor banda sonora original – La forma del agua

Mejor canción original – Coco

Mejor diseño de producción – La forma del agua

Mejor diseño de vestuario – El hilo invisible

Mejor maquillaje y peluquería – El instante más oscuro

Mejor edición de sonido – Dunkerque

Mejor mezcla de sonido – Dunkerque

Mejor efectos especiales – Blade runner 2049

Mejor película de animación – Coco

Mejor corto de ficción – The Silent Child

Mejor corto de animación – Dear Basketball