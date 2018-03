Este lunes, un adolescente de 17 años murió y una mujer fue llevada a un hospital con signos de vitales a causa del siniestro.

Cabe mencionar que el pasado 2 de marzo, otra explosión mató a un hombre.

En ambos casos, un residente recibió el paquete que explotó cuando se abrió.

Brian Manley, jefe de policía de Austin, dijo que ambos casos están siendo investigados como homicidios.

Además se adivirtió a los ciudadanos sobre el manejo de paquetes que no estén esperando.

“La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos (ATFHQ por sus siglas en inglés) está respondiendo a la escena de una explosión en Austin, Texas” manifestó la agencia en su cuenta de Twitter.

BREAKING: ATF is responding to the scene of an explosion in Austin, Texas. pic.twitter.com/hs5VJWRp9b

— ATF HQ (@ATFHQ) 12 de marzo de 2018