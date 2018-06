Telenovelas

Lunes a Viernes

TODO EL PAIS: 00:15 am (excepto Guayaquil)

SINOPSIS: Después de haber superado una de las etapas más difíciles de su vida, al comprobarse su inocencia en el caso del asesinato de Susana de Acero (la mujer del presidente de la compañía donde trabajaba hace 15 años), Carlos Alberto Buendía ahora es un hombre que trata de llevar una existencia bastante normal, donde su vida familiar, junto a su esposa Adriana y su hija Verónica, es lo que más le importa en este mundo.

Sin embargo, en Storcom, empresa en la que trabaja como jefe del departamento de sistemas, la llegada de un nuevo socio ocasiona el despido de varios empleados. Pero para su sorpresa, le piden que sea el presidente de la compañía.

Tiene que decidir de inmediato, pero en estos momentos no tiene cabeza para eso, pues además de sufrir un reciente atentado en el que por poco pierde la vida, ha recibido una llamada difícil de asimilar: Susana de Acero, la misma mujer que supuestamente asesinó años atrás, quiere advertirle que su familia corre un grave peligro.

Su vida volverá a convertirse en el peor de los infiernos. Alguien ha estado escarbando en su pasado y no puede darse el lujo de poner en riesgo lo que más quiere en este mundo, por lo que emprenderá una incansable búsqueda para dar rápidamente con quién está detrás de todo esto, antes de que sea demasiado tarde. Pero no será fácil, pues la única persona posible de perpetrar semejante venganza lleva años muerto: Francisco de Paula Acero, el esposo de la difunta Susana.

Pero, si no es él, ¿quién más puede ser? Carlos Alberto creía haber pagado más que suficiente por los errores cometidos. Pero algunas veces, el pasado no queda del todo enterrado y para algunos, revivirlo será el plan perfecto para hacer lo que la justicia no pudo: hacerlo pagar a las malas por un crimen que no cometió