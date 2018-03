14 de febrero

¿Estás soltero/a y te sientes triste por no tener pareja? ¿Te rompieron el corazón? ¿No encuentras a tu media naranja? ¡Olvídate de todo eso!

La soltería nunca tendría que ser una excusa para sentirse mal, y mucho menos en el Día de San Valentín. Así que deja de quejarte y de ponerte a pensar en lo que no fue,

¿Por qué no celebras la soltería de la mano de San Valentín?

Diversas parejas no celebran este día y sus matrimonios o noviazgos no se han caído al barranco. Creen que esta fecha solamente fue implantada por el capitalismo para el consumo de flores, bombones, chocolates, etc.

Aquí te traemos 5 consejos para aplicar en el día de San Valentín si estás soltero/a

1.- Llena de actividades tu agenda

Visualizar lo que vas a realizar este día es importante. Así sea algo simple como quedarte viendo tu serie favorita en casa o salir con tus amigos a comer un helado o jugar bolos.

2.- Si te rompieron el corazón, evita ir a lugares románticos como restaurantes o floristerías

Este consejo es fundamental para personas que tienen el corazón partido por una reciente ruptura amorosa. Esto ayudará que su susceptibilidad no se vea afectada por los recuerdos.

3.- Consiéntete a ti mismo

Compra un vino, esencias, llena la tina de burbujas, visita un sauna y lee un buen libro mientras te relajas enamorándote del calor de tu propia compañía. Sal de la rutina.

4.- Sal con tus amigos los solteros

Trata de sorprenderlos, si no eres la única persona soltera en esta fecha. Si saben tocar la guitarra salgan a un parque y regalen serenatas por sonrisas. Entreguen tarjetas a cambio de abrazos o invita a la pareja del grupo a una cena romántica.

5.- Viaja, sueña, vive

Aprovecha este día para viajar con amigos a lugares donde puedan relajarse. Acampa, pesca, rompe esquemas.

No dejes que nada te detenga, ni una situación sentimental, ni un día en particular.