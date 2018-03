Abuso infantil

Una niña de nueve años decidió grabar, de manera clandestina, a su padre para demostrar el abuso del que fue víctima durante años.

Cuando se hicieron las denuncia de abuso en 2014, el juzgado archivó el caso porque un perito no dio veracidad a las declaraciones de la niña.

Al igual, en 2014, la niña tuvo que ir al médico por molestias al orinar, luego de pasar 10 días con su padre. El médico que la revisó no creyó lo que la niña contó.

En la consulta médica la niña dijo que sentía las molestias y cuando el médico le preguntó desde cuando se presentó el síntoma la pequeña dijo “Desde que mi papá me clavó la uña”.

A pesar de la negativa de las autoridades y el médico a creer lo que la niña relataba, la pequeña decidió demostrar que lo que decía era verdad. Tomó una grabadora de su mamá y se la llevó oculta a la casa de su padre y sus abuelos.

El desgarrador método de una niña para probar abuso de su padre

Según RT, en la grabación se escucha a la niña y a su padre discutir. El portal reproduce parcialmente la grabación en la que se escucha “¿Pero cuándo te he tocado yo?”. “Muchas veces”, le contesta la niña. “Pero cariño, eso es para jugar”, replica el padre. “Es que no tienes que hacerme eso nunca, mi cuerpo es mío”, grita la pequeña. “Tu cuerpo es tuyo, efectivamente (…), cuando tú decías que no te tocara, yo paraba”, le dice el padre, que añade: “Yo lo único que te estaba haciendo era cosquillas y estaba jugando contigo”.

Entre intervenciones del abuelo y declaraciones cortantes del padre de la niña, la grabación termina. La chica regresó a la casa y entregó la grabación a su madre. Ahora el testimonio grabado ya está en manos de las autoridades.

