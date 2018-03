El sitio de noticias de entretenimiento TheWrap.com publicó esta semana declaraciones de la modelo Brittney Lewis, mujer que afirma que Copperfield la drogó y la atacó hace décadas cuando era una aspirante a modelo de 17 años.

Brittney Lewis, que ahora tiene 40 años, aseguró que viajó de Utah hasta California, donde fue “muy bien tratada” por Copperfield y su equipo, hasta que una noche se encontró a solas con el mago en su habitación de hotel, informó El País. La modelo agregó que el mago vertió algo en la copa de ella, tras lo cual entró en un estado de semiconsciencia. “Recuerdo que me quitó la ropa” y después “me estaba besando en la cara y luego recuerdo que comenzó a hundirse en mi cuerpo con su rostro”, describió, “y luego, tan pronto como empezó a bajar, me desmayé por completo”, recoge The Wrap.

Estas acusaciones, sin embargo, no podrán ser juzgadas pues han prescrito. Lewis, no obstante, aseguró al medio que no tiene intención de presentar ninguna demanda contra Copperfield.

El mago, por su parte, ha manifestado su apoyo al movimiento #MeToo y ha subrayado que “todos queremos que quienes han sido víctimas de mala conducta sexual sean empoderados”. Sin embargo, este apoyo, dijo el mago en su cuenta de Twitter el miércoles, es desacreditado cuando públicamente “se ha sido falsamente acusado en el pasado”.

La declaración de Copperfield hace referencia a una acusación que lo calificó de tener una conducta sexual inapropiada contra una mujer diferente en 2007. Más tarde, la mujer que hizo la denuncia fue acusada de prostitución y de haber hecho declaraciones falsas de abuso sexual contra otro hombre.

Copperfield dijo, además, que aún cuando debe “afrontar otra tormenta, quiero que el movimiento —#MeToo— siga floreciendo”.

El ilusionista dijo que al principio no quería llamar la atención sobre ese caso anterior porque “los acusadores falsos pueden afectar negativamente la credibilidad de los demás y son un verdadero perjuicio para aquellos que han sido víctimas de mala conducta sexual”.

Copperfield, de 61 años, no abordó las nuevas acusaciones directamente, pero dijo en su declaración: “siempre escuche y considere todo cuidadosamente, pero, por favor, no se apresure a juzgar”.

Con información de AP/El País