Yo vine a que me tatuaran, no a que me tocaran.

Alba buscó ayuda después de haber sufrido abuso sexual por parte del tatuador Omar Morales, de Studio 13 Tattoo Studio. Al hacer esta video-denuncia Alba espera tener resarcimiento del daño que le causó Omar. Ningún espacio, ya sea público o privado, debe ser propicio para cometer violencia en contra de niñas o mujeres. Exigimos respeto de nuestra persona y nuestros cuerpos. Nadie tiene derecho, bajo ninguna circunstancia, a tocarnos sin nuestro consentimiento. #NoEsNo

Posted by No Es No on lunes, 3 de julio de 2017