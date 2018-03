Accidente Avión

En la ciudad de Tete, Mozambique, un avión chocó con un dron momentos antes de aterrizar.

El vuelo de Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), cubría la ruta interna entre Maputo y Tete sufrió un pequeño accidente que dejó el fuselaje del avión averiado.

Según el portal RT, “El Boeing, con 86 personas a bordo, sufrió daños en la parte delantera del fuselaje, señaló la aerolínea en su cuenta de Facebook, donde además aclaró que el “agente externo” colisionó con el avión cuando este había iniciado el proceso de aproximación a la pista de aterrizaje del aeropuerto”

La colisión de la nave tripulada con el dron no impidió que el aterrizaje fuera exitoso y sin ningún tipo de complicaciones.

LAM Boeing 737-700 collides with drone on approach to Tete, Mozambique https://t.co/oQGAY9G2IK pic.twitter.com/VneR85YArl

— Aviation Safety Net (@AviationSafety) January 6, 2017