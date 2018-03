accidente de tránsito

En marzo de 2017, el conductor de un camión, Mariusz Wlazlo, provocó un aparatoso accidente tras quedarse “aparentemente dormido” al volante.

El pasado domingo, la Policía del condado de West Midlands, Gran Bretaña, público las imágenes luego de que el conductor fuera condenado a 16 meses de prisión.

Según RT, “De acuerdo con las autoridades, Mariusz Wlazlo, de 47 años, conducía de noche su vehículo completamente cargado de mercancías a unos 70 kilómetros por hora. De repente, perdió el control e impactó con gran fuerza contra un Volkswagen Polo que circulaba antes que él por el mismo carril”.

La mujer que iba en el vehículo de frente al pasó varias semanas internada en un hospital por las secuelas que le dejó el choque.

“Creo que me dormí por un momento. No puedo explicarlo porque no me acuerdo. Fue como un sueño”, dijo el conductor.