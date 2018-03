Moise Morancy iba a bordo en un autobús en Nueva York y tuvo un encuentro agresivo con otro hombre que acosó a una adolescente que venía junto a él.

Morancy compartió un video en su cuenta de Facebook y narró lo sucedido. Dijo que venía del trabajo y una persona en estado de ebriedad se subió al autobús y se acercó a una niña de 15 años que venía sentada junto a él. Al inicio, el acosador comenzó a expresar comentarios sexuales hacia ella y le acarició la mano. Sin embargo, la menor mostró incomodidad y metió ambas manos a su bolsillo.

Al intentar acercarse nuevamente a la chica, el acosador golpeó la rodilla de Moise y él le advirtió que no lo tocara, lo que causó el enojo del hombre.

“Yo puedo hacer lo que quiera, pedazo negro de mierda”, dijo el agresor.

Después de la agresión verbal, ambos hombres comenzaron a golpearse entre sí, por lo que el autobús se detuvo. En el video puede apreciarse como el acosador tiene sangre en el rostro, mientras que el defensor le decía en repetidas ocasiones: “No vuelvas a tocarla”.

Minutos más tarde, llegó la Policía de Nueva York (NYPD) y bajó del autobús a los dos implicados en el altercado, posteriormente, fueron esposados. Mientras se dirigían a las patrullas, Moise trataba de explicar a los oficiales lo sucedido, hasta que uno de los policías dio la orden para que lo liberaran y fue felicitado por su “acto heroico”.

“La Policía finalmente llegó, pero me esposaron también. Estaba tan confundido y me sentí criminal. ¿Por qué me está pasando esto? Me dijeron que no importaban las circunstancias, que yo también había atacado. Me pusieron en la parte trasera del coche mientras trataba de explicarme, poco después un oficial de policía negro, que era el sargento, abrió la puerta, me felicitó y ordenó me quitaran las esposas”, agregó el hombre.

Mire también



F: DNY