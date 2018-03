Acoso sexual en Hollywood

El fiscal general de Justicia de Nueva York demandó el domingo al productor cinematográfico Harvey Weinstein y a la empresa Weinstein Co. tras una pesquisa sobre acusaciones de conducta sexual inapropiada.

“Como se afirma en nuestra demanda, The Weinstein Company violó repetidas veces la ley en Nueva York al no proteger a sus empleadas del acoso sexual, la intimidación y la discriminación generalizadas”, dijo el fiscal general Eric Schneiderman en documentos presentados ante la corte.

Schneiderman lanzó en octubre una investigación de derechos civiles sobre la compañía con sede en la ciudad de Nueva York, después de que The New York Times y la revista The New Yorker publicaron denuncias de violencia y acoso sexuales que abarcaban décadas.

Numerosas mujeres, varias de ellas actrices famosas, han narrado historias de que las obligaron a tener encuentros sexuales. Weinstein fue despedido de la compañía cinematográfica que fundó con su hermano Robert y expulsado de la academia de cine de Hollywood.

“Trabajar para Harvey Weinstein era trabajar bajo una persistente andanada de obscenidades relacionadas con el género, adjetivos vulgares, interacciones sexualizadas, amenazas de violencia y un lugar de trabajo hostil en general a las mujeres”, se afirma en los documentos presentados ante la corte.

Según la investigación de Schneiderman, las empleadas enfrentaban diversas amenazas verbales de Weinstein como “voy a matarte, mataré a tu familia”, y “no sabes de qué soy capaz”.

En un caso, la pesquisa halló que “en un arranque de ira contra una empleada, él le grito que debería irse de la compañía y dedicarse a tener bebés, porque sólo servía para eso”.

En la demanda también se acusa a la empresa de ser “responsable de conducta ilícita” al no poner fin a esos abusos.

La compañía y el codueño Robert “son responsables porque estaban al tanto y consintieron la conducta ilícita reiterada y continua al no investigarla ni impedirla”, según los documentos presentados al tribunal.

Los mensajes telefónicos y de correo electrónico para solicitar declaraciones de Harvey Weinstein y la compañía no fueron respondidos de momento.

Representantes de Weinstein han negado antes todas las denuncias sobre relaciones sexuales sin consenso.

La oficina del fiscal federal indicó en un comunicado que presentó la demanda el domingo en parte debido a los reportes de que la empresa está a punto de ser vendida, y consideró que ello dejaría a las víctimas sin la indemnización adecuada.

“Cualquier venta de The Weinstein Company debe garantizar la indemnización a las víctimas, la protección de los empleados en el futuro, y que ni los perpetradores ni los que lo propiciaron se enriquezcan indebidamente”, afirmó Schneiderman en los textos.