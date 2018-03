Actividad física

Científicos de la Universidad Estatal de Iowa afirman que las personas que corren incrementan su esperanza de vida en comparación de las personas que no son corredoras.

Según informa The New York Times, un estudio realizado por científicos de la Universidad de Iowa encontró que quienes corren tienden a vivir tres años más que aquellos que no lo hacen, incluso si quienes lo hacen fuman, beben o tienen sobrepeso.

Esta nueva investigación es un seguimiento de un estudio de 2014 publicado en la Revista del Colegio Americano de Cardiología que encontró que correr durante 5 o 10 minutos por día se asocia con la reducción del riesgo de muerte a causa de enfermedades cardiovasculares.

Sin importar el ritmo de la persona o la distancia que se corra, dice el estudio, el riesgo de muerte prematura se reduce en casi un 40 por ciento, aun cuando los corredores pueden mezclar este hábito con otros no tan saludables como fumar o beber.

La investigación arrojó otro dato interesante: Estadísticamente, el tiempo que se invierte al correr aporta más tiempo de vida del que se consume. Así, por cada hora que se corre, la esperanza de vida se incrementa en siete horas.

Es decir, si todos los que participaron en el estudio hubieran comenzado a correr, habría un 16 por ciento menos de muertes y un 25 por ciento menos de ataques cardíacos fatales. Esto produciría una esperanza de vida de 3,2 años más y una ganancia neta de 2,8.

Aunque realizar otro tipo de ejercicios como andar en bicicleta o caminar también incrementa la esperanza de vida, dijo el doctor Duck-chul Lee —coautor del estudio—, no lo hace en la misma medida, ya que otros ejercicios, incluso si requieren el mismo esfuerzo que correr, sólo reducen el riesgo de muerte prematura en un 12 por ciento.

