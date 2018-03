Aunque cueste creerlo, han pasado 20 años desde que se estrenó ‘Sabrina la bruja adolescente’.

Su primer capítulo fue lanzado en septiembre de 1996 y duró siete temporadas hasta abril del 2003.

La serie contaba la historia de una estudiante de 16 años (Melissa Joan Hart ) que practicaba magia junto a sus tías.

A continuación te mostramos como lucen en la actualidad las Hilda y Zelda Spellman, las recordadas tías de ‘Sabrina la bruja adolescente’.

Caroline Rhea, la tía de Sabrina “Hilda Spellman”

This is @tomhanks telling me he’s always loved me. You don’t have to be shy Tom I love you too #Rheanial pic.twitter.com/rn1V5cHFWw

— Caroline Rhea (@CarolineRhea) 1 de mayo de 2016