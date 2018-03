Un exanalista de la CIA publica un libro en el que dice que con Hussein en el poder no habría podido existir el Estado Islámico y revela una profética conversación que tuvo con el depuesto presidente iraquí.

“Vais a fracasar. Vais a descubrir que no es tan fácil gobernar Irak”: esto es lo que Saddam Hussein le dijo tras ser capturado en 2003 al agente de la CIA John Nixon, que acaba de publicar un libro sobre el interrogatorio al que sometió derrocado presidente iraquí.

“Vais a fracasar en Irak porque no domináis el idioma, no conocéis nuestra historia y no comprendéis la mentalidad árabe”, profetizó Saddam, según relata Nixon. El exagente cree que los grupos terroristas no habrían podido tener éxito en un país gobernado por Hussein, ya que “podía ser cruelmente decisivo cuando sentía una amenaza a la base de su poder, y es bastante dudable que su régimen hubiese sido derribado por un movimiento del descontento popular”, recoge la revista ‘Time’.

El exanalista de inteligencia estadounidense opina que si Saddam hubiera permanecido en poder, nunca habría llegado a existir el Estado Islámico. “Saddam sentía que los grupos extremistas islamistas eran la amenaza más grande a su Gobierno, y su aparato de seguridad trabajaba con tesón para erradicar tales amenazas”, recalca Nixon.

Al ser preguntado por el próximo inquilino de la Casa Blanca, opinó que Donald Trump “tendrá que tomar gigantescas decisiones” en relación con Oriente Medio. Cree que la próxima Administración republicana tendrá que renovar su estrategia de lucha contra el Estado Islámico y combinar pasos tanto militares como políticos, en comparación con las acciones del todavía presidente Barack Obama, que –según Nixon– tienen un carácter principalmente militar. /RT