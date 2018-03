Un fuerte cruce de opiniones se ha generado en redes sociales, donde los principales protagonistas son el futbolista Cristhian Noboa y la ajedrecista Carla Heredia.

Todo comenzó cuando, tiempo atrás, Cristhian Noboa brindó una entrevista en su domicilio al periodista Carlos V. Morales. En dicha ocasión, Noboa habló sobre algunos temas al interior de la Selección Ecuatoriana de Fútbol.

Ahora, en entrevista con El Universo, Noboa fue consultado sobre el revuelo al mencionar la falta de patacones y naranjas para el jugo.

Al respecto, la ajedrecista Carla Heredia, en declaraciones en las redes, dijo que en su deporte deben hacer la vaca para viajar y que los futbolistas se quejan por patacones.

Noboa respondió en la entrevista y afirmó que “Una ajedrecista no puede hablar de un futbolista, como un futbolista no puede hablar de una ajedrecista. En ajedrez se trabaja solo con la cabeza. Nosotros trabajamos con todo el cuerpo, la cabeza, el estado de ánimo. Son muchas cosas. Yo también sufrí muchísimo para llegar donde estoy. Si (una ajedrecista) habla así de ese momento, como el que sufre, esperamos que hable cuando ya sea una persona importante, reconocida en Ecuador. Cuando gane mucho más, si es que el ajedrez te da para eso. No podemos mezclar naranjas con papas. Todos sufrimos para llegar. Yo felicito a los ajedrecistas; deben hablar con los dirigentes para que los apoyen; pero no puede hablar de lo que no está al tanto”, apuntó Noboa.

La contraréplica de Heredia no se ha hecho esperar y, nuevamente en redes, indicó:

“Hace un par de días leí una entrevista en @eluniversocom donde @cristhian_noboa , a más de su desconocimiento sobre el ajedrez como deporte y su intento de minimizarlo señaló que debo de ser más importante para opinar…”

“En mi tuit, di mi opinión sobre lo que pensaba sobre su entrevista y su exigencia de patacones. Di mi opinión como deportista, como ciudadana, mi opinión no es ni ley ni orden… y cada uno deberá tener su propia reflexión pero jamás minimicé ni su gran carrera ni su deporte

Cristian Noba dice que “en el ajedrez solo se usa la cabeza” . Esto es tan básico como decir q en el fútbol solo se usan los pies. Si el señor Noboa tiene duda de por qué el ajedrez es un deporte que investigue, es gratis

@cristhian_noboa me pide hablar cuando yo “sea más importante y reconocida”No sé si él mide la importancia en millones o likes pero para mi culaquier ciudadano está invitado a opinar sin importar nuestro nivel socioeconómico ni popularidad

No pateo 1balón,ni facturo millones,no por eso no tengo derecho a opinar.Ni mis medallas me hacen ni+ni-ser humano pa opinar.Pero en breve le informo q he sido campeona panamericana,10veces campeona nacional,4veces en Olimpiadas,Gran Maestra ✊”

Cristhian Noboa responde en video