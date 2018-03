La escritora y bloguera estadounidense Brittany Gibbons decidió que iba a tener sexo con su marido todos los días durante un año. ¿La verdad detrás de esta decisión? Se sentía incómoda con su cuerpo y avergonzada.

Las inseguridades con su físico comenzaron cuando dio a luz a su tercer hijo. No podía estar sin ropa frente a un espejo y tenía relaciones sexuales con las luces apagadas para que su esposo, Andy, no la viera desnuda. Incluso tenía toda una táctica armada para no ser vista por él: esperaba que saliera de la habitación para vestirse.

Tras una conversación con una amiga, que le aconsejó hacer la experiencia, la mujer de Ohio decidió llevarla a cabo y se la sugirió a Andy, quien aceptó el reto con gusto y sin objeciones.

Al principio, confiesa que no fue fácil y muchas veces lo hacía para mantenerse fiel a su palabra. Pero después todo cambió. En sólo unos meses de esa rutina sexual, comenzó a desear que sucediera todo el tiempo.

“El sexo generó más sexo”, asegura Gibbons en un artículo para el sitio GoodHousekeeping. Los encuentros íntimos –relata– ya no sólo sucedían en la habitación. Con el correr del tiempo, se trasladaron a otros espacios del hogar: desde el lavadero, pasando por el vestidor, hasta el garage.

Andy y Brittany se encontraban cada vez más unidos. Eran más cariñosos y románticos el uno con el otro en situaciones ordinarias: “Nos tocábamos los brazos al pasar y nos besábamos antes de ir al trabajo. Nuestra relación se hacía cada vez más fuerte a medida que aumentaba la intimidad”.

A nivel personal, su mirada hacia su cuerpo fue transformándose. Ya no le preocupaba si sus pechos eran demasiados grandes o si estaban caídos. Los rollitos ya no le molestaban. No pensaba en qué ángulo era más favorecedor para ocultar su abdomen, ella sólo quería disfrutar de su sexualidad.

Brittany aprendió a amarse a sí misma y comenzó a caminar por la casa en ropa interior sin temores ni prejuicios. A pesar de que en la actualidad Andy y ella ya no tienen sexo todos los días, todavía siente el impacto de ese pasional experimento.

Baby brothers, right? #campthrowback Una foto publicada por Brittany Gibbons (@brittanyherself) el 12 de Ago de 2016 a la(s) 6:51 PDT

Fuente: Infobae.com