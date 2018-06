Los usuarios de iPhone y iPad mostraron su sorpresa en redes sociales luego de ver una característica en sus dispositivos.

Resulta que el reloj del menú de aplicaciones de los dispositivos de Apple no solo es un ícono para ingresar a los servicios como reloj mundial, cronómetro, alarmas y otros. El ícono del reloj marca la hora exacta incluso con los segundos.

Así es, nunca lo habías notado, pero hasta el segundero se mueve conforme pasa el tiempo. Los usuarios se dieron cuenta esta semana y lo hicieron saber con memes de asombro. Muchos se preguntaban qué tan distraídos deben ser como para no notar algo así.

Según RT, ” Varios internautas han expresado este ‘abrir de ojos’ en la Red: “Nunca en mi vida lo había notado”, expresó un usuario; “¿bajo qué roca he estado viviendo?”, indicó otro. Pero al parecer muchos estuvieron siempre al tanto: “Ni siquiera tengo un iPhone y siempre he sabido sobre esa función”, sostuvo un internauta”.

Me, realizing that the little Clock app icon on my iPhone has little hands that move according to the real time. pic.twitter.com/OysJ1kuBJr

— Sara (@SaraGentzler) April 14, 2017