El futbolista argentino Mauro Icardi está pasando momentos penosos fuera de las canchas, específicamente en el amor.

Es que en Italia se hacen más grandes los rumores de infidelidad de su pareja, quien habría tenido un affaire con Marcelo Brozovic, compañero del argentino en el Inter.

Y, claro, tras el escándalo, a Mauro Icardi ya le aparecieron chicas que han ofrecido consolar al futbolista en este momento duro.

“Si esos rumores son verdad, puedes llorar en mi hombro, bebé”, declaró April Summers, reconocida modelo e hincha del equipo de Milán y en especial del delantero.

A continuación te dejamos imágenes del hombro de Summers. No sabemos si será tan cómodo para llorar, pero eso lo decidirá Icardi.

Dear #icardi if such evil rumours are true , you can cry on my shoulder baby 💋 pic.twitter.com/4O5ATFxI3I — April Summers (@april_summerz) 28 de febrero de 2018

The only reason why #icardi would leave #inter is because of his manipulative manger , who's only in it for the money 💰 pic.twitter.com/YpWfTT4FdS — April Summers (@april_summerz) 1 de febrero de 2018