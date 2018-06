La muerte de dos jóvenes argentinas en Montañita provocó conmoción en Ecuador y América Latina. Hasta ahora no está claro como ocurrió la muerte de las jóvenes, sin embargo, el portal 24Horas.cl difundió el testimonio Esperanza del Pezo, la mujer, que según aseguran, fue la última persona que las habría visto con vida.

De acuerdo a información del portal, Esperanza del Pezo atiende un negocio en Montañita y en entrevista con El Clarín comentó sobre la visita de las turistas a su local.

“Llegaron a la tienda a eso de las ocho y media de la noche. Estaban con el señor apodado ‘El Rojo’. Yo me pare aquí (en el mostrador) y la chica de pelo negro pasó directo a buscar qué comprar, eligió un jugo de naranja y algo más para comer. El señor apodado ‘El Rojo’ se quedó cerca de la nevera pero a mí me llamó la atención la chica de pelo rubio, porque ella se notaba preocupada, tensa, como muy seria”, aseguró del Pezo en la entrevista.

“Yo me quedé mirando a la chica rubia. Ella también me miraba, como que chocábamos miradas. Lo raro fue que yo no pregunté nada y este señor habrá notado mi cara de desconfianza y me dice: ‘Les robaron a las chicas y yo les voy a ayudar, les voy a llevar a mi casa’. Y yo pensé: ‘¿Qué casa? si este señor no es de aquí, aquí no tiene casa. Además, él estaba con tragos encima. Era raro, estaban juntos pero no parecían amigos. Me di cuenta que algo raro estaba pasando”, añadió.

La familia asegura que hay algunas incongruencias en el caso y dudan de la versión dada por las autoridades

El relato tampoco coincidiría con la versión que entregó el hostel, donde niegan que a las jóvenes les hayan robado.

Fuente: 24Horas.cl