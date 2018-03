El brasileño William Da Silva y Oribe Peralta anotaron goles en el último cuarto de hora, Moisés Muñoz fue un muro en el arco y el América derrotó el domingo 2-0 a Necaxa para clasificarse a la final del torneo Apertura mexicano, donde enfrentará a Tigres por segunda ocasión en los últimos dos años.

En el estadio Azteca, Da Silva marcó el primer gol a los 74 minutos y Peralta selló la cuenta a los 84 para las Águilas, que se clasificaron con un marcador global de 3-1. La otra figura fue Muñoz, quien repelió tres remates con aroma de gol.

Da Silva anotó su tercer gol de la liguilla, luego el atacantes marcó solo uno en la temporada regular. El que facturó el domingo fue fundamental, al instalar al América en la 17ma final de su historia y buscar su 13er título.

América, el equipo más laureado del país, ganó su 12do campeonato en el Apertura 2014 al imponerse a Tigres, que avanzó al dejar fuera al León.

“No es fácil llegar a una final porque sabemos lo competitivo que es el campeonato. Tengo un equipo profesional que sabe lo que quiere y lo que tiene que hacer más allá de lo táctico”, dijo el entrenador de las Águilas, el argentino Ricardo La Volpe. “Los grandes equipos los hacen los jugadores, el equipo está donde ellos querían que estuviera y ya hablaremos de la final, por ahora sólo los felicité por lo que han logrado”.

Dado a que las Águilas jugarán el Mundial de Clubes de Japón, el partido de ida por la final no será hasta el 22 de diciembre, en el Azteca. La vuelta será el día de Navidad en el estadio Universitario de Monterrey.

América, que ganó la Liga de Campeones de la CONCACAF al superar a Tigres apenas en abril pasado, viaja el lunes a Japón, donde debuta en el Mundial de Clubes el próximo domingo, midiéndose contra el Jeonbuk de Corea del Sur.

“Hablamos que quizá la Federación no esperaba esto porque nos complica, como puede complicar a Tigres, el otro finalista”, añadió La Volpe. “En una fecha FIFA se pudo adelantar una fecha para que hoy se jugara la final, pero así son las circunstancias, esperemos que el viaje sea de motivación y venir con la moral en alto”.

El triunfo extiende a 10 la racha de partidos sin perder en la liga para La Volpe, quien tomó al equipo a media temporada en relevo por Ignacio Ambriz.

La Volpe, quien dirigió a México en el Mundial de Alemania 2006, buscará su primer título desde que se coronó con Atlante en la temporada 1992-93. El argentino no disputaba una final desde el torneo Verano de 1999, cuando dirigía al Atlas y perdió en penales ante Toluca.

“Estoy contento con lo que he logrado, cuando estoy con la almohada no me quita el sueño pensar si debo tener más títulos, no pasa por ahí”, añadió el estratega. “He logrado grandes cosas en mi carrera, ustedes hablan de títulos y me parece mal porque un entrenador no es sólo de títulos, yo tuve una gran responsabilidad con una selección que la gente y la sociedad recuerda como es la del 2006”.

Necaxa, que el verano pasado ascendió a la máxima categoría luego de pasar cinco años en segunda división, se quedó con las ganas de avanzar a su primer final desde el torneo Verano 2002.

“Moisés (Muñoz) realizó atajadas muy importantes y luego con el gol de ellos nos descompusimos, pero el equipo compitió con argumentos”, dijo el entrenador de los “Rayos”, Alfonso Sosa. “No hay nada que recriminar, hicimos un extraordinario torneo por encima las expectativas, lamentablemente se cortó el sueño, pero por entrega y carácter no quedó”.

Ante unos 70.000 aficionados en el estadio Azteca, América tuvo la primera ocasión de gol a los tres minutos, con un remate de cabeza del paraguayo Pablo Aguilar que pasó muy cerca.

Pero Necaxa comenzó a controlar el partido y estuvo más cerca del gol. A los 31 minutos, el chileno Felipe Gallegos probó con un remate desde fuera del área que fue desviado al córner por Muñoz. En la siguiente jugada, el chileno Manuel Iturra estrelló un cabezazo en el poste izquierdo.

No fue hasta los 72 que América generó una jugada de peligro. Un disparo del extremo ecuatoriano Renato Ibarra exigió por primera vez en el encuentro al arquero argentino Marcelo Barovero, quien desvió al córner.

Poco después, Da Silva recibió un balón por el costado izquierdo del área chica y sacó un tiro rasante para superar a Barovero.

El paraguayo Osvaldo Martínez le dio un pase a Peralta, quien por la izquierda tomó la pelota y definió a la derecha de Barovero para el 2-0 definitivo. / AP